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Действительно ли бездрожжевой хлеб полезнее, чем обычный: видео

Многие выбирают бездрожжевой хлеб, так как он считается более полезной альтернативой обычному, из-за отсутствия в нем сухих дрожжей.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что на самом деле такой хлеб содержит в составе столько же дрожжей, сколько и обычный батон. Дело в том, что даже если хлеб приготовлен на фруктовой закваске или солоде, он содержит такие же продукты брожения, что и обычный. В таком случае, единственным реально бездрожжевым хлебом можно назвать лаваш.

Выбор между хлебом на заквасках и обычным батоном зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека.

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Подробнее о том, какой хлеб полезнее, смотрите в видео.

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