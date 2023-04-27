Врач Сергей Малоземов рассказал, что на самом деле такой хлеб содержит в составе столько же дрожжей, сколько и обычный батон. Дело в том, что даже если хлеб приготовлен на фруктовой закваске или солоде, он содержит такие же продукты брожения, что и обычный. В таком случае, единственным реально бездрожжевым хлебом можно назвать лаваш.