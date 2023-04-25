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Кому нельзя есть сало: видео

Сало — продукт, вокруг пользы и вреда которого до сих пор очень много споров. Одни говорят, что традиционная закуска опасна для здоровья, другие утверждают, что она — чуть ли не панацея.

Но что о сале думают врачи? Как рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в своем TikTok-аккаунте, не все так однозначно. Сало обладает большим количеством полезных витаминов и микроэлементов. Например, в нем много витаминов А, D, Е, каротина, ретинола, кальция, магния, фосфора, калия, цинка и железа. Продукт также помогает иммунитету бороться с вирусами благодаря содержанию в нем арахидоновой кислоты.

Но некоторым людям сало строго противопоказано и может нанести вред. Кому? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос врача-эндокринолога.

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