Кому нельзя есть сало: видео

Сало — продукт, вокруг пользы и вреда которого до сих пор очень много споров. Одни говорят, что традиционная закуска опасна для здоровья, другие утверждают, что она — чуть ли не панацея.

Но что о сале думают врачи? Как рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в своем TikTok-аккаунте, не все так однозначно. Сало обладает большим количеством полезных витаминов и микроэлементов. Например, в нем много витаминов А, D, Е, каротина, ретинола, кальция, магния, фосфора, калия, цинка и железа. Продукт также помогает иммунитету бороться с вирусами благодаря содержанию в нем арахидоновой кислоты.

Но некоторым людям сало строго противопоказано и может нанести вред. Кому? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос врача-эндокринолога.

Ранее мы показывали ролик о том, почему могут сохнуть губы.