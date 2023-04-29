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Полезно ли заменять конфеты сухофруктами: видео

Сахар принято считать источником пустых калорий, которые не содержат полезных питательных веществ, таких как витамины, минералы и белки. Уменьшение потребления продуктов, насыщенных сахаром, помогает поддерживать здоровый образ жизни и предотвращать различные заболевания.

Многие считают, что замена привычных сладостей сухофруктами несет больше пользы, но на самом деле не все так однозначно.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что в высушенных фруктах содержится довольно много природного сахара, который имеет такое же влияние на организм, как и обычная сахароза.

Конечно, сухофрукты, в отличии от конфет, имеют больше полезных свойств. Однако, если вы замените конфеты сухофруктами, но продолжите употреблять их в больших количествах, это не принесет весомого положительного результата.

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Подробнее о том, полезно ли заменять сладости сухофруктами, смотрите в видео.

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