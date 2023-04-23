Для чего нужно делать лимфодренажные прыжки

Фитнес-блогеры предлагают несколько минут в день тратить на лимфодренажные прыжки, чтобы улучшить качество тела. "Рамблер" выяснил, правда ли это настолько полезно.

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Цель у прыжков простая – взбодрить лимфу, а вместе с тем избавиться от отечности и целлюлита. Практика занимает всего 2-3 минуты в день, но приносит ли результат?

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Техника представляет собой мелкие прыжки с минимальным подскоком, которые должны избавлять нас от застоя жидкости в организме. Однако они не спасут от хронических отеков, которые могут сигнализировать о наличии сердечной недостаточности, заболеваний почек, первичного или вторичного лимфостаза.

Самое важное понимать, что лимфа создана, чтобы очищать наш организм от инородных частиц, микробов и токсинов. Соответственно, сам лимфоренаж осуществляется посредством сокращения мышц, которые окружают сами сосуды. Поэтому любая активность: прыжки, скандинавская ходьба или занятия на велотренажере приносят пользу, так как являются профилактикой гиподинамии. Но для человека с лимфостазом, сердечной недостаточностью, заболеванием почек, которые приводят к хроническим отекам, никакой пользы в лимфодренажных тренировках не будет. В этом случае поможет только профильное медикаментозное лечение.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Чтобы поддерживать себя в тонусе, важен комплексный подход – следить за здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться и избегать стрессов. Методика с прыжками может стать лишь дополнительной активностью в течение дня. Особенно она актуальна для офисных сотрудников и людей с малоподвижным образом жизни. Попрыгать на месте бывает гораздо легче, чем отправиться на полноценную тренировку в спортивный зал.