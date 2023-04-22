Судороги в ногах – это непроизвольные сокращения мышц, которые могут вызывать острую боль и дискомфорт.

Они длятся от нескольких секунд до нескольких минут и могут случиться как во время сна, так и во время бодрствования.

Мануальный терапевт Сергей Евстафьев рассказал, как с помощью трех упражнений предотвратить появление судорог в ногах.

После долгого дня важно в первую очередь помочь ногам с оттоком жидкости. Для это нужно лечь на пол и положить ноги на любую возвышенность. Чтобы избавиться от спазма, необходимо растягивать и расслаблять мышцы ног с помощью специальных упражнений.

Подробнее о том, как избавиться от спазма икроножных мышц, смотрите в видео.