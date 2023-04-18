3 способа уменьшить боли в коленях

Боль в коленях может появляться по разным причинам, но чаще всего неприятные ощущения — последствия остеоартрита. Не все готовы мириться с болью в коленях, но и не хотят принимать обезболивающее на постоянной основе.

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Тем не менее, перед тем, как лечить боли в коленях, нужно проконсультироваться с врачом. Не во всех случаях помогут другие рекомендации.

О том, как справиться с неприятными ощущениями в коленях, — в материале “Рамблера”.

Делайте специальные упражнения

Ученые советуют ходьбу на длинные дистанции людям, страдающим от неприятных ощущений в коленях. Исследователи выяснили, что люди, которые много ходят пешком, меньше страдают от боли в коленях. Даже если у них уже появились неприятные ощущения, им стоит прогуляться для того, чтобы облегчить их. У тех, кто любит пешие прогулки, на 40% снижается ощущение боли в коленях.

Употребляйте корицу

По мнению исследователей, корица помогает при ревматоидном артрите. Они выяснили, что пряность снижает воспаление, которое происходит в суставах. Также она влияет на окислительный процесс, который также может быть связан с артритом. Ученые рекомендуют употреблять корицу 2-3 раза в неделю в качестве добавки к пище или напиткам.

Пейте клюквенный сок