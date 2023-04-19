Почему вредно спать больше 8 часов подряд

Ирландские ученые выяснили, что спать больше, чем нужно, организму, так же опасно, как и хронический недосып. Результаты их недавнего исследования были опубликованы в журнале Neurology. Рассказываем, чем грозит любовь к длительному ночному отдыху, в материале «Рамблера».

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Исследование показало, что люди, спящие более девяти часов в сутки, имеют повышенный риск инсульта.

«Наше исследование свидетельствует о том, что проблемы со сном должны стать одной из областей внимания при профилактике инсульта», — подчеркивает доктор Кристин Маккарти, сомнолог, возглавившая команду ученых.

В ходе работы специалисты из университета Голуэя проанализировали данные 4496 человек, примерно половина из которых уже перенесли инсульт. Участниками исследования стали люди, чей средний возраст составляет 62 года, две трети испытуемых были мужчинами (считается, что именно мужчины старше 55 лет подвержены наибольшему риску сердечно-сосудистых заболеваний). Респондентам предложили заполнить анкету об особенностях своего сна: количестве часов в день, качестве, времени суток, храпе, апноэ и пр. Выяснилось, что в группе людей, перенесших инсульт, 151 человек спал более девяти часов, тогда как в группе без инсульта столько спали лишь 84 человека.

Пока не ясно, почему чрезмерный сон увеличивает риск этого заболевания, но исследователи предполагают, что причины могут крыться и в других особенностях образа жизни и здоровья респондентов — анемии, депрессии, гиподинамии и пр. По данным портала Healthline, регулярное превышение нормы сна ранее связывали и с другими проблемами, включая ожирение, диабет и болезни сердца.