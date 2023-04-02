Врач рассказал, чем опасна распространенная поза

Врач-невролог Джалал Саидбегов объяснил, почему опасно сидеть в распространенной позе "нога на ногу", его слова передает издание АиФ.

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По словам специалиста, эта поза может навредить и здоровому человеку, однако для тех, у кого уже имеются проблемы с позвоночником, она особенно опасна.

Человек, который регулярно сидит в позе, сложив ногу на ногу, рискует заработать себе межпозвоночные грыжи, протрузии и сколиоз.

«Эта поза вредит прежде всего тем, у кого уже есть проблемы с позвоночником, но и здоровым людям она не очень полезна. Поза способствует нарушению анатомических структур нормального межпозвонкового диска», – объяснил невролог.

Для тех, кто не может отказаться от любимой позы, врач отметил, что в таком случае стоит постараться свести к минимуму время нахождения в ней и чаще менять ноги.