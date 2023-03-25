Реабилитолог раскрыл основные причины появления грыжи

Реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с "Мослентой" назвал основные причины появления грыжи, а также рассказал о том, как ее лечить.

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По словам медика, одной из причин возникновения грыжи является отсутствие мяса в рационе. Если человек не употребляет белковую пищу, то организм не вырабатывает коллаген, которого с возрастом становится меньше. В связи с этим межпозвоночные диски не могут выполнять свои функции, из-за чего и возникает грыжа.

Развитию недуга также способствуют неправильное сидение за рабочим местом и неправильная осанка. Бондаренко подчеркнул: для сохранения здоровья важно двигаться хотя бы час в день. Медик отметил, что это должны быть целенаправленные тренировки, а не обычная прогулка.