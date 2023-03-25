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57 минут назад

Реабилитолог Бондаренко раскрыл основные причины появления грыжи

Мира Маркина

Реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с "Мослентой" назвал основные причины появления грыжи, а также рассказал о том, как ее лечить.

Реабилитолог раскрыл основные причины появления грыжи
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, одной из причин возникновения грыжи является отсутствие мяса в рационе. Если человек не употребляет белковую пищу, то организм не вырабатывает коллаген, которого с возрастом становится меньше. В связи с этим межпозвоночные диски не могут выполнять свои функции, из-за чего и возникает грыжа.

Развитию недуга также способствуют неправильное сидение за рабочим местом и неправильная осанка. Бондаренко подчеркнул: для сохранения здоровья важно двигаться хотя бы час в день. Медик отметил, что это должны быть целенаправленные тренировки, а не обычная прогулка.

Какая поза во время сна может привести к грыже межпозвоночных дисков: видео

В заключение врач добавил, что диагностировать грыжу можно только при помощи МРТ. В зависимости от диагноза врачи либо назначат операцию, либо предложат консервативные методы лечения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как проходит реабилитация после инсульта.

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