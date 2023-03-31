3 способа помочь себе при тахикардии: видео

Тахикардия, увеличение частоты сердечных сокращений свыше нормы, сама по себе не является болезнью. Но может быть признаком одного из многих заболеваний. Хотя следует оговориться, что не всегда.

Тахикардия в том числе может быть физиологической: сердцебиение учащается в результате каких-то объективных причин (стресс, физическая нагрузка и т.п.). Но не стоит списывать со счетов и другие, более серьезные причины тахикардии. Так тахикардия может сигнализировать о болезнях сердца, анемии, быть одним из признаков диабета или проблем с щитовидной железой.

При появлении симптомов тахикардии, необходимо обратиться к специалистам, чтобы выявить причину учащенного сердцебиения и подобрать правильное лечение.

Часто во время приступов тахикардии люди начинают паниковать, особенно, если это случилось впервые. Но паника тут не поможет, а, напротив, может усугубить ситуацию.

Специалисты советуют успокоиться, обеспечить себе хороший приток воздуха, глубоко дышать. Можно умыться холодной водой или положить на лоб холодный компресс.