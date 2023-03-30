Хотя бы один раз в жизни ощущение того, что в горле появился ком, наверняка испытывал каждый. Чаще всего это быстро проходит и на симптом не обращают особенного внимания. Но иногда ком в горле может быть признаком заболеваний.

Так, например, ощущением кома в горле могут сопровождаться некоторые болезни внутренних органов, иногда оно становится следствием психоневрологических расстройств, а порой возникает при аллергии или ОРЗ.

Если ощущение кома в горле появляется крайне редко или вообще единожды, тревожиться не стоит: так организм может реагировать, например, на переутомление или стресс. Но если это происходит регулярно, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить вероятность достаточно серьезных заболеваний.

О трех основных причинах ощущения кома в горле рассказала в своем TikTok-аккаунте врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж.