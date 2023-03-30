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1 час назад

Три причины ощущения кома в горле: видео

Мария Кимакович

Хотя бы один раз в жизни ощущение того, что в горле появился ком, наверняка испытывал каждый. Чаще всего это быстро проходит и на симптом не обращают особенного внимания. Но иногда ком в горле может быть признаком заболеваний.

Так, например, ощущением кома в горле могут сопровождаться некоторые болезни внутренних органов, иногда оно становится следствием психоневрологических расстройств, а порой возникает при аллергии или ОРЗ.

Если ощущение кома в горле появляется крайне редко или вообще единожды, тревожиться не стоит: так организм может реагировать, например, на переутомление или стресс. Но если это происходит регулярно, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить вероятность достаточно серьезных заболеваний.

Опасно ли делать МРТ

О трех основных причинах ощущения кома в горле рассказала в своем TikTok-аккаунте врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж.

Ранее врач рассказала, как правильно принимать нестероидные противовоспалительные препараты.

ЗОЖ,Видео,
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