Невролог рассказал о самой полезной позе для сна

Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал, в какой позе лучше спать, чтобы это было безопасно для организма, а сон получался здоровым и качественным. Его слова передает Медикфорум.

Фото: Unsplash Unsplash

Невролог отметил, что самой безопасной позой для сна совершенно справедливо можно считать позу, в которой человек лежит ровно на спине.

По его словам на то есть сразу несколько аргументов. В первую очередь, когда человек лежит на спине, ничего не мешает его полноценному диафрагмальному дыханию. Помимо этого, такая поза способствует снятию нагрузки с позвоночника и шейного отдела, также расслабляются мышцы головы, благодаря чему могут пройти головные боли.

Еще один заметный плюс такой позы в том, что при сне на спине, кожа лица не будет касаться подушки, а, значит, исключается повышение вероятности проявления новых мимических морщин.