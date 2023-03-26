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29 минут назад

Невролог Ерохин рассказал о самой полезной позе для сна

Мира Маркина

Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал, в какой позе лучше спать, чтобы это было безопасно для организма, а сон получался здоровым и качественным. Его слова передает Медикфорум.

Невролог рассказал о самой полезной позе для сна
Фото: UnsplashUnsplash

Невролог отметил, что самой безопасной позой для сна совершенно справедливо можно считать позу, в которой человек лежит ровно на спине.

По его словам на то есть сразу несколько аргументов. В первую очередь, когда человек лежит на спине, ничего не мешает его полноценному диафрагмальному дыханию. Помимо этого, такая поза способствует снятию нагрузки с позвоночника и шейного отдела, также расслабляются мышцы головы, благодаря чему могут пройти головные боли.

Сколько нужно спать в день на самом деле

Еще один заметный плюс такой позы в том, что при сне на спине, кожа лица не будет касаться подушки, а, значит, исключается повышение вероятности проявления новых мимических морщин.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая поза во время сна может привести к грыже межпозвоночных дисков.

ЗОЖ,Владимир Ерохин,
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