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1 час назад

Сколько нужно спать в день на самом деле

Даша Краснова

Как часто нам не хватает часов в сутках — и большинство из нас жертвуют сном, чтобы реализовать задуманное. Но насколько это безопасно? Вопрос, сколько сна нужно человеку, занимает науку много лет. "Рамблер" разобрался в том, что говорят исследователи.

Сколько нужно спать в день на самом деле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Немецкие ученые провели эксперимент: они снимали спящих людей и выяснили, сколько времени среднестатистический немец проводит во сне. По данным отчета института имени Роберта Коха от 2013 года, 81,6% опрошенных спали от 6 до 8 часов, 12,5% — меньше 6 часов, и 6,1% — больше 8 часов.

Как правильно спать

Сомнологи считают, что если вы легко концентрируетесь, стабильны эмоционально и клюете носом в течение дня, то вы спали достаточно. Необходимая продолжительность сна индивидуальна и заложена в нас генетически. Только представьте, в мире действительно есть люди, которым нужно больше и меньше спать.

Согласно докладу ученых из Филадельфии под руководством Ренаты Пеллегрино, потребность в сне определяется геном DEC2. У людей, которым достаточно меньше 5 часов сна, были обнаружены изменения в этом гене. Люди, которые спят меньше, проводят в стадии глубокого сна равное по сравнению с другими количество времени, просто их сон более эффективный. У других людей больше поверхностного сна, но и стабильности больше.

Согласно отчету Национального фонда изучения сна, взрослые люди могут обойтись 7–11 часами сна, а пожилым хватает 7–8 часов. Взрослые, спящие меньше 7 часов подвергаются риску ожирения, диабета, гипертонии, болезней сердца, инсульта и депрессии. Среди таких людей наблюдается и повышенная смертность. Также ослабевает имунная система и вырастает болевой порог.

Такого рода рекомендации — неплохой ориентир. Они позволяют представить себе, сколько примерно нужно спать, чтобы дать восстановиться нашему телу и нашему духу. Врачи сомнологи советуют спать столько, чтобы проснуться без будильника и почувствовать себя бодрым и выспавшимся.

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