Все родители серьезно подходят к вопросу питания своего ребенка, тщательно выбирая, с чего начинать прикорм.

Детям не стоит давать определенные продукты, так как их организм еще не полностью сформирован и не может правильно усвоить некоторые вещества.

Врач Сергей Малоземов рассказал какие продукты не стоит включать в рацион питания вашего ребенка.

Манная каша — содержит очень много быстрых углеводов, но при этом в ее составе нет достаточного количества белка и других питательных веществ, необходимых для полноценного развития ребенка.

Грибы — тяжело усваиваются детским организмом из-за высокого содержания белка.

Уксус — вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, что может привести к болям в ЖКТ.

Подробнее об остальных продуктах, которые не стоит давать детям, смотрите в видео.