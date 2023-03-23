Как без лекарств снизить проявления сезонной аллергии

Сезонная аллергия, вызванная цветением, может встречаться в нескольких проявлениях: конъюнктивит, ринит, дерматит.
Фармацевтические компании представляют огромное количество антигистаминных противоаллергических препаратов и, конечно, игнорировать их не имеет смысла, если вы страдаете от той или иной аллергии.
Но ситуации бывают разные, а необходимого препарата в нужный момент под рукой может не оказаться. "Рамблер" решил разобраться, какие способы помогут избежать острого проявления аллергии без использования лекарственных средств. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
Для детей или младенцев с высоким риском сезонных аллергий необходимы мероприятия по уменьшению воздействия домашней пыли. Для этого необходимо использовать специальные чехлы, покрытия для детской кровати, стирать игрушки при температуре выше 60-ти градусов, убирать все "пылесборники" в виде ковров, штор. Конечно, важна и влажная уборка. В сезон цветения немного облегчить состояние аллергика может плотная марля, повешенная поверх москитной сетки на окно – это поможет сократить количество попадаемой в квартиру пыльцы при распахнутом окне.
Такая профилактика является основополагающей. Самое главное — знать аллерген, чтобы понимать, с чем бороться и чего избегать.