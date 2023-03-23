Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
19 минут назад

Как без лекарств снизить проявления сезонной аллергии

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Сезонная аллергия, вызванная цветением, может встречаться в нескольких проявлениях: конъюнктивит, ринит, дерматит.

Как без лекарств снизить проявления сезонной аллергии
Фото: UnsplashUnsplash

Фармацевтические компании представляют огромное количество антигистаминных противоаллергических препаратов и, конечно, игнорировать их не имеет смысла, если вы страдаете от той или иной аллергии.

Видео дня

Но ситуации бывают разные, а необходимого препарата в нужный момент под рукой может не оказаться. "Рамблер" решил разобраться, какие способы помогут избежать острого проявления аллергии без использования лекарственных средств. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

В любом случае во главе лечения аллергии стоит медикаментозное лечение, а все остальное относится лишь к классу профилактических мероприятий. Поэтому, самое важное, — максимально ограничить контакт с причиной аллергии. Второе — не употреблять пищевые продукты растительного происхождения, имеющие переркрестные реакции с причинно-значимым пыльцевым или грибковым аллергеном. Третье — не использовать косметические средства, содержащие растительное сырье.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Для детей или младенцев с высоким риском сезонных аллергий необходимы мероприятия по уменьшению воздействия домашней пыли. Для этого необходимо использовать специальные чехлы, покрытия для детской кровати, стирать игрушки при температуре выше 60-ти градусов, убирать все "пылесборники" в виде ковров, штор. Конечно, важна и влажная уборка. В сезон цветения немного облегчить состояние аллергика может плотная марля, повешенная поверх москитной сетки на окно – это поможет сократить количество попадаемой в квартиру пыльцы при распахнутом окне.

Можно ли заранее подготовить организм к весенней аллергии

Такая профилактика является основополагающей. Самое главное — знать аллерген, чтобы понимать, с чем бороться и чего избегать.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий