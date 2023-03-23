Как без лекарств снизить проявления сезонной аллергии

Сезонная аллергия, вызванная цветением, может встречаться в нескольких проявлениях: конъюнктивит, ринит, дерматит.

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Фармацевтические компании представляют огромное количество антигистаминных противоаллергических препаратов и, конечно, игнорировать их не имеет смысла, если вы страдаете от той или иной аллергии.

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Но ситуации бывают разные, а необходимого препарата в нужный момент под рукой может не оказаться. "Рамблер" решил разобраться, какие способы помогут избежать острого проявления аллергии без использования лекарственных средств. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

В любом случае во главе лечения аллергии стоит медикаментозное лечение, а все остальное относится лишь к классу профилактических мероприятий. Поэтому, самое важное, — максимально ограничить контакт с причиной аллергии. Второе — не употреблять пищевые продукты растительного происхождения, имеющие переркрестные реакции с причинно-значимым пыльцевым или грибковым аллергеном. Третье — не использовать косметические средства, содержащие растительное сырье.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Для детей или младенцев с высоким риском сезонных аллергий необходимы мероприятия по уменьшению воздействия домашней пыли. Для этого необходимо использовать специальные чехлы, покрытия для детской кровати, стирать игрушки при температуре выше 60-ти градусов, убирать все "пылесборники" в виде ковров, штор. Конечно, важна и влажная уборка. В сезон цветения немного облегчить состояние аллергика может плотная марля, повешенная поверх москитной сетки на окно – это поможет сократить количество попадаемой в квартиру пыльцы при распахнутом окне.