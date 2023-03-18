Почему не стоит дышать ртом: видео

Многие не раз слышали, что дышать стоит таким образом: вдыхать носом и выдыхать через рот.

"Рамблер" решил озаботиться этим вопросом и выяснить, почему правильно дышать именно таким образом, и по какой причине не стоит дышать ртом.

На просторах социальной сети TikTok пользователь с ником @fitpotey опубликовал видеоролик, в котором рассказал, к чему может привести дыхание через рот. Также он пояснил, какие заболевания или проблемы могут привести к тому, что человек дышит ртом вынужденно.

Подробнее смотрите в видео.

Важно отметить, что при носовом дыхании воздух достигает легких, предварительно согреваясь, увлажняясь и очищаясь от большего числа микробов и бактерий. Если же вдыхать ртом, организм будет терять влагу. Также носовое дыхание способствует правильной работе легких и диафрагмы, так как в таком случае поток воздуха замедляется.