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2 часа назад

Почему не стоит дышать ртом: видео

Мира Маркина

Многие не раз слышали, что дышать стоит таким образом: вдыхать носом и выдыхать через рот.

"Рамблер" решил озаботиться этим вопросом и выяснить, почему правильно дышать именно таким образом, и по какой причине не стоит дышать ртом.

На просторах социальной сети TikTok пользователь с ником @fitpotey опубликовал видеоролик, в котором рассказал, к чему может привести дыхание через рот. Также он пояснил, какие заболевания или проблемы могут привести к тому, что человек дышит ртом вынужденно.

Подробнее смотрите в видео.

Важно отметить, что при носовом дыхании воздух достигает легких, предварительно согреваясь, увлажняясь и очищаясь от большего числа микробов и бактерий. Если же вдыхать ртом, организм будет терять влагу. Также носовое дыхание способствует правильной работе легких и диафрагмы, так как в таком случае поток воздуха замедляется.

Хроническая обструктивная болезнь легких: что нужно знать

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой кашель специфичен для рака легких.

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