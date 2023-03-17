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31 минуту назад

Правда ли, что овсянка вымывает из организма кальций: видео

Стелла Шмель

В социальных сетях бытует мнение о том, что употребление овсянки скорее вредит организму, чем приносит пользу.

Такое убеждение возникло из-за информации о наличии в крупе фитиновой кислоты.

Врач Сергей Малоземов отмечает, что овсяная каша действительно вымывает кальций, но его потеря почти незаметна для организма при сбалансированном питании.

Однако, если овсянка употребляется в больших количествах, это может привести к нарушению минерального баланса в организме. Поэтому важно следить за разнообразием рациона и не злоупотреблять каким-либо одним продуктом, включая овсянку.

В чем причины развития язвы желудка и как остановить этот процесс

Подробнее о том, вымывает ли овсянная каша кальций из организма, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему появляется неприятный запах изо рта.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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