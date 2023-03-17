В социальных сетях бытует мнение о том, что употребление овсянки скорее вредит организму, чем приносит пользу.
Такое убеждение возникло из-за информации о наличии в крупе фитиновой кислоты.
Врач Сергей Малоземов отмечает, что овсяная каша действительно вымывает кальций, но его потеря почти незаметна для организма при сбалансированном питании.
Однако, если овсянка употребляется в больших количествах, это может привести к нарушению минерального баланса в организме. Поэтому важно следить за разнообразием рациона и не злоупотреблять каким-либо одним продуктом, включая овсянку.
Подробнее о том, вымывает ли овсянная каша кальций из организма, смотрите в видео.
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