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29 минут назад

Врач рассказал о трех продуктах, которые нельзя есть натощак: видео

Стелла Шмель

Врач Сергей Малоземов назвал продукты, которые не стоит есть на голодный желудок. Так как после длительного перерыва между приемами пищи наш желудок особенно уязвим, важно ему не навредить.

Например, выпитая натощак чашка свежезаваренного кофе способствует активной выработке желудочного сока, который может раздражать слизистую.

Также стоит воздержаться от кислых фруктов и ягод. Попадая в пустой желудок, кислота может вызвать раздражение, изжогу и усугубить течение заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита.

4 вредные привычки, которые могут быть полезны в умеренных количествах

Подробнее о том, что не стоит есть натощак, смотрите в видео.

Ранее мы писали об упражнениях, которые помогут вернуть остроту зрения.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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