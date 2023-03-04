Врач рассказала о смертельной опасности низкого гемоглобина

О том, почему необходимо следить за уровнем гемоглобина в крови, рассказала в интервью с изданием «Москва 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Как объяснила специалист, гемоглобин переносит кислород от легких ко всем тканям организма. Поэтому дефицит этого компонента эритроцитов приводит к тому, что количество кислорода в организме снижается и возникает кислородное голодание.

При незначительном снижении уровня гемоглобина в крови человек ощущает слабость, может упасть настроение и работоспособность.

Если же гемоглобин значительно снижен, может возникнуть одышка, будет не хватать воздуха, человек не будет способен встать с кровати.

Романенко отмечает, что если гемоглобин опустился ниже 60 единиц, то это является угрозой жизни человека.