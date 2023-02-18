Врач предупредила об опасности сгущенки для диабетиков

О том, почему даже маленькая порция лакомства может быть опасна, радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Эксперт отметила, что виной тому резкий выброс инсулина в кровь из-за поступления в организм сахара. Затем уровень глюкозы в крови резко падает.

По словам Соломатиной, не исключено даже коматозное состояние пациента.

Он не должен так резко падать. Человек может впасть буквально в кому. Почему многим диабетикам рекомендуют носить с собой что-то сладкое — чтобы резко поднять уровень глюкозы после падения.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Это происходит из-за того, что когда диабет уже в «расцвете», достаточно минимальной дозы лакомства, чтобы инсулина выделилось столько, будто человек съел целую банку сгущенки.