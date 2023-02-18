Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
28 минут назад

Диетолог Соломатина предупредила об опасности сгущенки для диабетиков

Мария Кимакович
Елена Соломатинаэксперт

О том, почему даже маленькая порция лакомства может быть опасна, радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач предупредила об опасности сгущенки для диабетиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметила, что виной тому резкий выброс инсулина в кровь из-за поступления в организм сахара. Затем уровень глюкозы в крови резко падает.

По словам Соломатиной, не исключено даже коматозное состояние пациента.

Он не должен так резко падать. Человек может впасть буквально в кому. Почему многим диабетикам рекомендуют носить с собой что-то сладкое — чтобы резко поднять уровень глюкозы после падения.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Это происходит из-за того, что когда диабет уже в «расцвете», достаточно минимальной дозы лакомства, чтобы инсулина выделилось столько, будто человек съел целую банку сгущенки.

Ученые: как диабет связан с онкологией

Ранее врач развеял один из самых популярных мифов о сладком и диабете.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий