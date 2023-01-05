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2 часа назад

Врач развеял один из самых популярных мифов о сладком и диабете

Мира Маркина

Один из самых популярных мифов о причинах появления сахарного диабета опроверг заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров. Он рассказал агентству РИА Новости о том, что потребление сладкого не приводит к диабету, как принято считать.

По словам специалиста, риски возникновения этого заболевания сильно увеличиваются из-за избыточной массы тела и ожирения, к чему, несомненно, может привести большое количество потребляемых сладостей, однако сам по себе сахар не способен спровоцировать этот недуг.

"Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако, если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно также будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом", - пояснил эндокринолог.

Диетолог заявил, что рис может стать причиной диабета

Также он отметил, что люди без избыточного веса, употребляющие сладкое, имеют такие же шансы заболеть диабетом, что и те, кто питается правильно.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как распознать диабет по состоянию своих волос.

Болезни и лекарства,Видео,Александр Майоров,Минздрав РФ,
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