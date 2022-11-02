Как распознать диабет по состоянию своих волос

Диабет второго типа считается глобальной проблемой здравоохранения, поэтому эксперты подчеркивают важность диагностики ранних признаков болезни. Так, заметив диагноз, можно внести изменения в образ жизни и избежать осложнений. Ранние признаки диабета можно заметить, взглянув на кожу головы и волосы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Выпадение волос — неизбежная часть взросления. Это происходит, когда волосы достигают заключительной стадии цикла роста, а затем начинают выпадать.

Новые волосы обычно растут из того же волосяного фолликула, но этому могут помешать многие факторы, включающие стресс , гормональные изменения или неконтролируемый уровень сахара в крови, а значит и диабета 2 типа .

Наличие диабета можно заметить по истончению и выпадению волос.

Ранние признаки диабета 2 типа, связанные с волосами, по мнению экспертов:

Нарушение роста волос

Волосы растут больше, чем обычно

Прекращение образования новых волос.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, изучались характеристики волосяных фолликулов, которые являются ранним маркером диабета 2 типа.

Оказалось, что волосяной фолликул, как и многие другие органы, подвергается повреждению из-за высокого уровня сахара в крови (гипергликемии).

«Это можно заметно по корреляции между гипергликемией и андрогенетической алопецией, а также выпадением волос у пациентов с диабетом второго типа», — говорится в отчете ученых.

Исследование показало, что наличие диабета 2 типа на самом деле может повлиять на волосяной фолликул, но «еще не до конца понятно», почему.

По данным специалистов, другие ранние признаки диабета второго типа могут включать: