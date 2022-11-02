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1 час назад

Как распознать диабет по состоянию своих волос

Диана Товсепова

Диабет второго типа считается глобальной проблемой здравоохранения, поэтому эксперты подчеркивают важность диагностики ранних признаков болезни. Так, заметив диагноз, можно внести изменения в образ жизни и избежать осложнений. Ранние признаки диабета можно заметить, взглянув на кожу головы и волосы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как распознать диабет по состоянию своих волос
Фото: PxherePxhere

Выпадение волос — неизбежная часть взросления. Это происходит, когда волосы достигают заключительной стадии цикла роста, а затем начинают выпадать.

Новые волосы обычно растут из того же волосяного фолликула, но этому могут помешать многие факторы, включающие стресс , гормональные изменения или неконтролируемый уровень сахара в крови, а значит и диабета 2 типа .

Наличие диабета можно заметить по истончению и выпадению волос.

Ранние признаки диабета 2 типа, связанные с волосами, по мнению экспертов:

  • Нарушение роста волос
  • Волосы растут больше, чем обычно
  • Прекращение образования новых волос.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, изучались характеристики волосяных фолликулов, которые являются ранним маркером диабета 2 типа.

Оказалось, что волосяной фолликул, как и многие другие органы, подвергается повреждению из-за высокого уровня сахара в крови (гипергликемии).

«Это можно заметно по корреляции между гипергликемией и андрогенетической алопецией, а также выпадением волос у пациентов с диабетом второго типа», — говорится в отчете ученых.

Исследование показало, что наличие диабета 2 типа на самом деле может повлиять на волосяной фолликул, но «еще не до конца понятно», почему.

По данным специалистов, другие ранние признаки диабета второго типа могут включать:

  • Повышенная жажда
  • Частое мочеиспускание
  • Усталость
  • Тошнота и рвота
  • Сбивчивое дыхание
  • Боль в животе
  • Запах фруктов изо рта
  • Сухость ротовой полости
  • Учащенное сердцебиение
Болезни и лекарства,
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