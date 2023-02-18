Названа замена тренировкам в спортивном зале

Врач-ортопед Михаил Игнатов рассказал, чем можно заменить походы в спортзал, если его посещение невозможно по каким-либо причинам. Интервью с экспертом опубликовало радио Sputnik.

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Специалист отметил, что малоподвижный образ жизни крайне негативно сказывается на здоровье, приводя, например к ожирению и провоцируя некоторые заболевания.

Чтобы снизить риски, по словам врача, необходимо заниматься спортом. Идеально посещать спортзал несколько раз в неделю, но если такой возможности нет, заменой могут стать и домашние тренировки.

Игнатов отметил, что времени на упражнения надо не много, главное тренироваться регулярно.

Так, ортопед посоветовал в течение получаса выполнять, например, приседания, отжимания, качать пресс. По словам эксперта, лучше уделить время тренировкам с утра, но если возможности нет, можно перенести их и на вечер.

Также Игнатов отметил пользу тренировок на свежем воздухе. Полезное можно совместить с приятным, например, зимой кататься на лыжах или коньках. В теплое время года специалист посоветовал заниматься на специальных площадках, где есть турники, брусья и тренажеры. Отличной физической нагрузкой станет и плавание в открытых водоемах.

В рабочее время эксперт посоветовал делать перерывы хотя бы раз в час, чтобы размяться, пройтись, в обеденный перерыв хорошо подышать свежим воздухом.