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4 часа назад

Ученые посчитали, сколько шагов ежедневно снижают риск деменции у пожилых женщин

Мира Маркина

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что 1865 шагов день делают деменцию у женщин на 33% менее вероятной. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

В рамках исследования 1277 женщин от 65 лет неделю носили шагомеры, пока делали привычные дела. Каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день делала риск деменции на 21% ниже. Каждые дополнительные 1865 шагов уменьшали его на 33%.

Легкой физической активностью можно считать работу по дому или саду, а также прогулки. Умеренную и высокую нагрузку способна обеспечить быстрая ходьба.

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Авторы исследования подчеркивают, что физическая активность - один из наиболее перспективных способов, которые позволяют уменьшить возможность возникновения деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

Ранее "Рамблер" рассказывал, могут ли спровоцировать деменцию грипп и ветрянка.

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