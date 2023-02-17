Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что 1865 шагов день делают деменцию у женщин на 33% менее вероятной. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

В рамках исследования 1277 женщин от 65 лет неделю носили шагомеры, пока делали привычные дела. Каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день делала риск деменции на 21% ниже. Каждые дополнительные 1865 шагов уменьшали его на 33%.

Легкой физической активностью можно считать работу по дому или саду, а также прогулки. Умеренную и высокую нагрузку способна обеспечить быстрая ходьба.

Авторы исследования подчеркивают, что физическая активность - один из наиболее перспективных способов, которые позволяют уменьшить возможность возникновения деменции, в том числе болезни Альцгеймера.