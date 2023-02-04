Врач-реабилитолог Владимир Демченко рассказал о том, как правильно делать самомассаж стопы и голени. В результате воздействия на сустав и прилегающие к нему ткани улучшается кровоток, снимается напряжение и боли. Выполнять самомассаж особенно рекомендуется тем, кто столкнулся с воспалительными и дегенеративными изменениями суставов и мышц.

Начинать массаж нужно с поиска биологически активных точек, для этого необходимо пропальпировать область ноги и стопы. Понять, что вы нашли точку, можно по боли и иррадиации, которые возникают при нажатии на место. Обнаружив точку, проработайте ее костяшкой указательного пальца скользящими движениями. При этом важно не просто массировать поверхность кожи, но и задействовать глубокие слои.

Подробнее о том, как выполнять массаж биологических точек голеностопа, смотрите в видео.