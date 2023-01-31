Почему некоторые скрипят зубами во сне

Эпизоды скрипа зубами во сне называются «бруксизмом». Чаще всего во сне скрипят зубами дети, но к 6 годам это проходит. Встречается бруксизм и у взрослых: ночное непроизвольное сжимание челюстей, спазм, при котором возникает не только неприятный звук, но и увеличивается вероятность неприятных последствий для эмали зубов, их «стирания».

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему возникает такая проблема и как с ней справляться.

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Столкнувшись с бруксизмом, важно в начале устранить физиологические проблемы, например, сходить к стоматологу, неврологу, провести необходимые консультации и обследования. Если же физиологических нарушений нет, бруксизм – серьезный повод для обращения к психотерапевту. Одной из возможных причин, вызывающих непроизвольный скрежет зубами во сне, может стать напряжение и провоцирующий его стресс, а также внешние и внутренние факторы: неприятные мысли, переживания, эмоции, которые человек испытывает.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Часто люди, которые подвержены большим психологическим нагрузкам, работающие в ситуациях повышенного стресса склонны испытывать сильное напряжение в челюсти, когда лицо будто каменеет.

Бруксизм не стоит игнорировать, нужно обязательно разбираться в причинах его возникновения и не допускать факторов его провоцирующих. Есть несколько вариантов, как это сделать:

1.Выяснить в чем состоит основной источник стресса и напряжения и устранить его, если это возможно. Допустим, в жизни есть какой-то постоянно дестабилизирующий фактор, который вызывает негативные эмоции. Например: на работе, в семье и дома, в том числе переживание развода, физическое или психологическое насилие. В подобных случаях стоит изучить ситуацию и разобраться: можно ли выйти из нее или нет.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

2. Изменить отношение к ситуации. Понятно, что есть ситуации, к которым лучше не менять отношение, а просто-напросто из них выходить, например, заканчивать патологические отношения. Но если речь идет, например, о рабочих вопросах, то здесь можно выяснить:

Почему человек так болезненно воспринимает ситуацию.

Какие факторы на него воздействуют: отношения с руководителем, постоянные «горящие» дедлайны, в том числе возникающие преднамеренно - по вине самого человека.

Переработки и гипертонус и другое.

Как правило, корни причины, почему человек оказывается в ситуации, провоцирующей внутренний спазм – уходят глубоко.

Работа с последствиями – обращение к телу. Это самый легкий способ, к которому человек может прибегнуть самостоятельно, без помощи психотерапевта. Психика и тело взаимосвязаны, поэтому через работу с телом можно повлиять на эмоциональное состояние. Здесь хороши любые практики, направленные на расслабление и снятие стресса:

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Мышечная релаксация по Джекобсону: чрезмерное напряжение мышц, а потом их резкое расслабление. Дело в том, что в момент расслабления невозможно испытывать тревогу, поэтому это упражнение отлично снимает дискомфорт.

Расслабляющие практики, в том числе ваши любимые методы, которые проверенно работают для вас: походы в баню, плавание, ароматические ванны с маслами. Например, перед сном можно нанести пару капель лавандового масла на подушку – сон после этого прекрасный, расслабление приходит моментально.

Дыхательные практики также помогают расслабиться перед сном. Дышать следует задействуя диафрагму, использовать техники со счетом, удлиняя выдох.

В вечернее время надо постараться исключить круговорот тревожных мыслей. Перед сном почитайте приятную хорошую книгу, включите фоновую расслабляющую музыку, помечтайте, займитесь сексом – это тоже приятная расслабляющая практика, которая помогает снять напряжение наилучшим способом.

Уже находясь в кровати, воздержитесь от проверки рабочей почты, разговоров и переписок с коллегами и руководством, обсуждения рабочего дня с партнером. Это только усугубит тревожность.

Подчеркну, что во сне происходит переработка полученных за день эмоций и не только – в это время психика стремится переработать переживания бессознательного, незавершенные конфликты, травматичный опыт. Сон запускает восстановительные процессы в психике – в этом заключается мудрость человеческого организма, в который заложены программы, позволяющие решить очень многие вопросы собственными силами.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог