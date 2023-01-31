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1 час назад

Почему некоторые скрипят зубами во сне

Мира Маркина
Марина Черниковаэксперт

Эпизоды скрипа зубами во сне называются «бруксизмом». Чаще всего во сне скрипят зубами дети, но к 6 годам это проходит. Встречается бруксизм и у взрослых: ночное непроизвольное сжимание челюстей, спазм, при котором возникает не только неприятный звук, но и увеличивается вероятность неприятных последствий для эмали зубов, их «стирания».

Почему некоторые скрипят зубами во сне
Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб"Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, почему возникает такая проблема и как с ней справляться.

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Столкнувшись с бруксизмом, важно в начале устранить физиологические проблемы, например, сходить к стоматологу, неврологу, провести необходимые консультации и обследования. Если же физиологических нарушений нет, бруксизм – серьезный повод для обращения к психотерапевту. Одной из возможных причин, вызывающих непроизвольный скрежет зубами во сне, может стать напряжение и провоцирующий его стресс, а также внешние и внутренние факторы: неприятные мысли, переживания, эмоции, которые человек испытывает.
Марина Черникова
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Часто люди, которые подвержены большим психологическим нагрузкам, работающие в ситуациях повышенного стресса склонны испытывать сильное напряжение в челюсти, когда лицо будто каменеет.

Бруксизм не стоит игнорировать, нужно обязательно разбираться в причинах его возникновения и не допускать факторов его провоцирующих. Есть несколько вариантов, как это сделать:

1.Выяснить в чем состоит основной источник стресса и напряжения и устранить его, если это возможно. Допустим, в жизни есть какой-то постоянно дестабилизирующий фактор, который вызывает негативные эмоции. Например: на работе, в семье и дома, в том числе переживание развода, физическое или психологическое насилие. В подобных случаях стоит изучить ситуацию и разобраться: можно ли выйти из нее или нет.
Марина Черникова
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

2. Изменить отношение к ситуации. Понятно, что есть ситуации, к которым лучше не менять отношение, а просто-напросто из них выходить, например, заканчивать патологические отношения. Но если речь идет, например, о рабочих вопросах, то здесь можно выяснить:

  • Почему человек так болезненно воспринимает ситуацию.
  • Какие факторы на него воздействуют: отношения с руководителем, постоянные «горящие» дедлайны, в том числе возникающие преднамеренно - по вине самого человека.
  • Переработки и гипертонус и другое.

Названы болезни, которые возникают из-за длительного стресса

Как правило, корни причины, почему человек оказывается в ситуации, провоцирующей внутренний спазм – уходят глубоко.

Работа с последствиями – обращение к телу. Это самый легкий способ, к которому человек может прибегнуть самостоятельно, без помощи психотерапевта. Психика и тело взаимосвязаны, поэтому через работу с телом можно повлиять на эмоциональное состояние. Здесь хороши любые практики, направленные на расслабление и снятие стресса:
Марина Черникова
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог
  • Мышечная релаксация по Джекобсону: чрезмерное напряжение мышц, а потом их резкое расслабление. Дело в том, что в момент расслабления невозможно испытывать тревогу, поэтому это упражнение отлично снимает дискомфорт.
  • Расслабляющие практики, в том числе ваши любимые методы, которые проверенно работают для вас: походы в баню, плавание, ароматические ванны с маслами. Например, перед сном можно нанести пару капель лавандового масла на подушку – сон после этого прекрасный, расслабление приходит моментально.
  • Дыхательные практики также помогают расслабиться перед сном. Дышать следует задействуя диафрагму, использовать техники со счетом, удлиняя выдох.
  • В вечернее время надо постараться исключить круговорот тревожных мыслей. Перед сном почитайте приятную хорошую книгу, включите фоновую расслабляющую музыку, помечтайте, займитесь сексом – это тоже приятная расслабляющая практика, которая помогает снять напряжение наилучшим способом.
  • Уже находясь в кровати, воздержитесь от проверки рабочей почты, разговоров и переписок с коллегами и руководством, обсуждения рабочего дня с партнером. Это только усугубит тревожность.
Подчеркну, что во сне происходит переработка полученных за день эмоций и не только – в это время психика стремится переработать переживания бессознательного, незавершенные конфликты, травматичный опыт. Сон запускает восстановительные процессы в психике – в этом заключается мудрость человеческого организма, в который заложены программы, позволяющие решить очень многие вопросы собственными силами.
Марина Черникова
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Если же эпизоды бруксизма даже после расслабляющих практик не проходят или усугубляются повторяющимися кошмарами, мышечными конвульсиями, спазмами – значит напряжение не спадает. Более того, они провоцируют всплески тревожности, ведь во сне человек не осознает происходящего, а о случившемся узнает только от близких. Такие случаи требуют обращения к психотерапевту и кропотливой работы с причинами, которые могут вызывать напряжение.

Болезни и лекарства,
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