Названы болезни, которые возникают из-за длительного стресса

Психолог Роман Сухинин заявил, что из-за длительного стресса рано или поздно напряжение проявится в теле через болезни. Подробностями эксперт поделился с aif.ru .

Так, по словам медика, все негативные эмоции, которые человек не выплескивает, так или иначе "оседают" в теле в виде зажимов, которые со временем могут трасформироваться в психосоматическое заболевание.