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34 минуты назад

Психолог Сухинин рассказал, какие болезни появляются из-за длительного стресса

Мария Иглина

Психолог Роман Сухинин заявил, что из-за длительного стресса рано или поздно напряжение проявится в теле через болезни. Подробностями эксперт поделился с aif.ru.

Названы болезни, которые возникают из-за длительного стресса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, все негативные эмоции, которые человек не выплескивает, так или иначе "оседают" в теле в виде зажимов, которые со временем могут трасформироваться в психосоматическое заболевание.

Перечислены обостряющиеся из-за гриппа заболевания

Из-за затяжного стресса могут возникнуть мигрени, артриты, артрозы. Однако первым на такое состояние реагирует желудок — отсюда язва, гастрит, холецистит и другие патологии.

Ранее хирург рассказал о способах профилактики атеросклероза.

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