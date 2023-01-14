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2 часа назад

Терапевт Бурнацкая назвала полотенца переносчиками болезней

Мария Кимакович

В беседе с «Газетой.ру» врач-терапевт, врач высшей категории и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, что обычные полотенца могут нанести серьезный вред здоровью.

Врач рассказала, чем опасны полотенца
Фото: unsplashunsplash

Полотенце может легко стать переносчиком некоторых заболеваний, которые вызваны бактериями и вирусами, объяснила эксперт. Если полотенце больного использовал другой человек, он вполне может заразиться, поскольку вирусы прекрасно живут на ткани около 4-6 часов.

Бурнацкая порекомендовала соблюдать принципы личной гигиены и пользоваться только своим полотенцем. Таким образом вы сможете минимализировать риск заразиться такими ОРВИ, COVID-19, а также избежать возможных грибковых и дерматологических заболеваний, и даже туберкулеза.

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Также эксперт посоветовала стирать полотенца для рук ежедневно и не забывать хорошенько просушиваться после стирки.

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