Как гигиена полости рта убережет вас от инфаркта и гипертонии

Чистить зубы ежедневно важно не только для здоровья полости рта. К такому выводу пришли южнокорейские ученые из Сеульского национального университета. Как бактериальная флора во рту влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний, читайте в статье "Рамблера".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, здоровые зубы снижают риск развития гипертонии, гиперлипидемии, болезни Альцгеймера, заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и даже диабета.

Видео дня

В исследовании Сеульского национального университета приняли участие 247 696 здоровых взрослых в возрасте 40 лет и старше, прошедших программу скрининга состояния полости рта и не имевших в анамнезе серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Все они были тщательно опрошены. За ними наблюдали на протяжении почти десяти лет.

Согласно анкетам, заполненным добровольцами самостоятельно, 40,5% испытуемых чистили зубы три и более раз в день, 44,8% – дважды и 14,7% один раз или реже. Более четверти (25,9%) сообщили, что посещают стоматолога для профессиональной чистки не реже одного раза в год.

Анализ полученных в ходе исследования данных позволил ученым оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Он снизился на целых девять процентов у тех, кто чистил зубы один раз в день. У мужчин и женщин, которые более тщательно следят за гигиеной полости рта, эта цифра приблизилась к 14%. Риск сердечно-сосудистых событий был выше, когда у участника исследования были диагностированы периодонтит, кариес и наблюдалась потеря зубов.

Вероятно своевременная чистка зубов уменьшает проникновение бактерий периодонтита и гингивита в кровеносные сосуды организма, тем самым сокращая количество эпизодов воспаления сосудов, которое нередко становится хроническим.

После еще почти шести лет наблюдения за пациентами обнаружилось, что люди, которые чистили зубы один раз в день, снижали риск высокого кровяного давления на 23%; те, кто делал это дважды – на 45%.

Поэтому беречь здоровье зубов необходимо не только для их красоты. Как это делать в повседневной жизни?

Чистить зубы не менее двух раз в день, а лучше трижды. Кроме ежедневной чистки следует регулярно обращаться к стоматологу за удалением зубного камня и налета, что сделает зубы крепче и здоровее. Достаточно одной-двух процедур в год.

Но только чистка зубов не спасет от развития гипертонии и инфаркта. Авторы исследования не отрицают, что пожилой возраст, диабет и курение табака серьезно влияют на здоровье сердца и сосудов.