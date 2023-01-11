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1 час назад

Пульмонолог Фаррахов рассказал о малоизвестной болезни курильщиков

Мария Иглина

Врач-пульмонолог Марат Фаррахов рассказал о малоизвестной болезни, которой часто страдают курильщики. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Врач рассказал о малоизвестной болезни курильщиков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, это хроническая обструктивная болезнь легких, или ХОБЛ. На фоне курения в какой-то момент в стенке бронхов начинается разрастание фиброзной ткани. Реснички защитного эпителия погибают, клетки, продуцирующие слизь, увеличиваются, а бронхи необратимо спазмируются. Из-за этого сквозь плотную слизистую оболочку кислород гораздо труднее проникает в кровь и возникает кислородное голодание.

Названы типы рака, которые вызывает курение

Фаррахов отметил, что риск развития ХОБЛ можно рассчитать. Для этого необходимо выяснить индекс курения, который рассчитывается как произведение количества выкуриваемых сигарет в день и стажа курения в годах, поделенное на 20. Если индекс составляет больше 10, это достоверный фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких.

К основным симптомам этой болезни относят кашель, одышку, мокроту. А для лечения необходим полный отказ от курения. Также пациенту придется пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции. Кроме этого, больному назначаются ежедневные ингаляции, которые придется делать до конца жизни.

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