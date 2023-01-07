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2 часа назад

Диетолог Соломатина раскрыла опасность воды с накипью

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" рассказала, почему опасно регулярно употреблять воду из чайника, в котором скопилась накипь.

Диетолог раскрыла опасность воды с накипью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт напомнила, что накипь состоит из солей кальция и магния:

"Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках".

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Если человек уже страдает заболеванием почек, то вода с накипью может усугубить недуг.

Во избежание проблем, Соломатина посоветовала периодически прочищать чайник при помощи лимонной кислоты или уксусной эссенции.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, кто лучше всего переносит алкоголь.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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