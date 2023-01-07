Диетолог раскрыла опасность воды с накипью

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" рассказала, почему опасно регулярно употреблять воду из чайника, в котором скопилась накипь.
Эксперт напомнила, что накипь состоит из солей кальция и магния:
"Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках".
Если человек уже страдает заболеванием почек, то вода с накипью может усугубить недуг.
Во избежание проблем, Соломатина посоветовала периодически прочищать чайник при помощи лимонной кислоты или уксусной эссенции.
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