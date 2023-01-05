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2 часа назад

Как выполнять перкуссионный массаж головы и шеи: видео

Стелла Шмель

Перкуссионный массаж выполняется с помощью специальных устройств, которые расслабляют участки тела, используя технику частых ударов. Эти массажеры применяются для расслабления мышечной ткани и улучшения кровообращения.

Врач-реабилитолог Владимир Демченко рассказал, как с помощью перкуссионного массажера правильно проработать область головы и шеи. Начинать массаж в этой области стоит с лимфодренажной техники, которая способствует выведению лишней жидкости из тканей и уменьшению отеков.

После проработки лимфатических точек, врач советует отдельно работать с различными группами лицевых и шейных мышц.

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Подробнее о перкуссионном самомассаже смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как распознать дефицит витаминов в организме.

ЗОЖ,Видео,Владимир Демченко,
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