Перкуссионный массаж выполняется с помощью специальных устройств, которые расслабляют участки тела, используя технику частых ударов. Эти массажеры применяются для расслабления мышечной ткани и улучшения кровообращения.

Врач-реабилитолог Владимир Демченко рассказал, как с помощью перкуссионного массажера правильно проработать область головы и шеи. Начинать массаж в этой области стоит с лимфодренажной техники, которая способствует выведению лишней жидкости из тканей и уменьшению отеков.

После проработки лимфатических точек, врач советует отдельно работать с различными группами лицевых и шейных мышц.

Подробнее о перкуссионном самомассаже смотрите в видео.