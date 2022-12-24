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2 часа назад

Меры профилактики плоскостопия от остеопата: видео

Мира Маркина

Плоскостопие может быть не только врожденным, но и приобретенным. Какие меры профилактики есть у этого заболевания? О них рассказал в видеоролике на своей странице ВКонтакте остеопат Константин Колбин.

С точки зрения эволюции наши стопы не предназначены для того, чтобы ходить исключительно по ровной поверхности. И поэтому возникает плоскостопие.

Можно ли доверять остеопатии и является ли это медицинским подходом

Деформация стопы встречается поперечная и продольная. В первом случае заметить изменение сложно, пока не разовьется вальгусная деформация пальца. Если плоскостопие продольное, то вы самостоятельно сможете обнаружить неестественно опущенную внутреннюю часть стопы.

Что можно сделать для здоровья своих стоп уже сейчас, смотрите в видео.

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