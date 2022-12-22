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2 часа назад

Как распознать дефицит витаминов в организме

Мария Кимакович
Владимир Матвеевич Подхомутниковэксперт

Наш организм — удивительный биологический компьютер, созданный природой. Мы регулярно получаем обратную связь от наших органов и систем о состоянии процессов его жизнедеятельности. Вопрос только в том, чтобы уметь распознавать эти сигналы и своевременно применять меры для коррекции обменных процессов. О том, как это сделать, «Рамблеру» рассказал Владимир Матвеевич Подхомутников, кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, эксперт Coral Club.

Как распознать дефицит витаминов в организме
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Каких витаминов не хватает и что на это указывает:

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  • Частая усталость и слабость, головные боли могут быть следствием недостатка железа, магния в организме, дефицитом витаминов группы B.
  • Избыточный вес, депрессия, ноющие боли в костях и суставах, мышечная слабость, склонность к переломам костей при незначительных травмах свидетельствуют о недостатке витамина D.
  • Снижение остроты зрения в вечернее время, так называемая «куриная слепота», говорят о нехватке витамина А.
  • Сухая кожа, грубые или секущиеся волосы, кровоточащие десны, плохое заживление ран, носовые кровотечения, синяки на теле свидетельствуют о дефиците витамина С, витамина К.
  • Онемение и покалывание в руках, ногах или ступнях, шатающаяся ходьба, проблемы с равновесием, опухший или воспаленный язык, слабость, усталость, когнитивные трудности или потеря памяти указывают на нехватку витамина B12.
Нередко имеет место дефицит сразу нескольких витаминов, что приводит к разнообразным сочетаемым проявлениям, которые сложно уложить в нехватку какого-то одного витамина. Вот почему наиболее правильным подходом в этом вопросе будет целенаправленное определение с помощью лабораторных методов концентрации конкретного витамина.
Владимир Матвеевич Подхомутников
Владимир Матвеевич ПодхомутниковКардиолог, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, эксперт Coral Club.

Помимо витаминов, огромную роль в нормальной жизнедеятельности нашего организма имеют микроэлементы. Это калий, натрий, магний, кальций, цинк, селен, железо и некоторые другие.

Чаще всего мы встречаемся с недостатком калий, магния, что приводит к появлению нарушений ритма сердца, различным сосудистым проявлениям. Дефицит кальция в комбинации с дефицитом витамина D вызывают уменьшение прочности костных структур, появлению мышечной слабости.

В моей практике есть исследование уровня витамина D у 700 человек, проживающих в различных климатических условиях: от жаркого солнечного региона до территорий северных широт. Оказалось, что 85% исследуемых имели дефицит этого витамина, причем уровень его не слишком отличался у жителей солнечных территорий по сравнению с жителями северных широт.
Владимир Матвеевич Подхомутников
Владимир Матвеевич ПодхомутниковКардиолог, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, эксперт Coral Club.

Таким образом, если в вашей жизни появились какие-то из вышеописанных симптомов, вам следует провести исследование на определение уровня таких витаминов, как витамин D, С, А, фолиевая кислота, витамин В12. Полезно будет при этом оценить и уровень микроэлементов: калий, натрий, магний, кальций, железо, селен, советует эксперт.

Симптомы дефицита витамина С и способы его восполнения

Окончательное решение о необходимости того или иного исследование определяет врач на основании клинических проявлений вашего организма. Он же в конечном итоге решает вопрос о необходимости приема витаминов и микроэлементов.

Помните, передозировка витаминов и микроэлементов также может быть опасна для вашего организма.

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