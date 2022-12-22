Как распознать дефицит витаминов в организме

Наш организм — удивительный биологический компьютер, созданный природой. Мы регулярно получаем обратную связь от наших органов и систем о состоянии процессов его жизнедеятельности. Вопрос только в том, чтобы уметь распознавать эти сигналы и своевременно применять меры для коррекции обменных процессов. О том, как это сделать, «Рамблеру» рассказал Владимир Матвеевич Подхомутников, кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, эксперт Coral Club.
Помимо витаминов, огромную роль в нормальной жизнедеятельности нашего организма имеют микроэлементы. Это калий, натрий, магний, кальций, цинк, селен, железо и некоторые другие.
Чаще всего мы встречаемся с недостатком калий, магния, что приводит к появлению нарушений ритма сердца, различным сосудистым проявлениям. Дефицит кальция в комбинации с дефицитом витамина D вызывают уменьшение прочности костных структур, появлению мышечной слабости.
Таким образом, если в вашей жизни появились какие-то из вышеописанных симптомов, вам следует провести исследование на определение уровня таких витаминов, как витамин D, С, А, фолиевая кислота, витамин В12. Полезно будет при этом оценить и уровень микроэлементов: калий, натрий, магний, кальций, железо, селен, советует эксперт.
Окончательное решение о необходимости того или иного исследование определяет врач на основании клинических проявлений вашего организма. Он же в конечном итоге решает вопрос о необходимости приема витаминов и микроэлементов.
Помните, передозировка витаминов и микроэлементов также может быть опасна для вашего организма.