Почему стоит есть гречку: видео

Гречку, которая есть у каждого в доме, часто сравнивают с модным киноа, но по многим показателям гречка даже полезнее. В гречневой крупе много витаминов и минералов таких как: йод, железо, витамины группы B, рутин и клетчатка. Благодаря этому она помогает долго сохранять чувство сытости и улучшает работу пищеварения.