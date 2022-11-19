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53 минуты назад

Почему стоит есть гречку: видео

Стелла Шмель

Врач Сергей Малоземов рассказал, почему стоит регулярно есть гречневую крупу.

Гречку, которая есть у каждого в доме, часто сравнивают с модным киноа, но по многим показателям гречка даже полезнее. В гречневой крупе много витаминов и минералов таких как: йод, железо, витамины группы B, рутин и клетчатка. Благодаря этому она помогает долго сохранять чувство сытости и улучшает работу пищеварения.

Исследование раскрыло, что поможет остановить старение клеток и увядание организма

Подробнее о том, чем полезна гречневая крупа смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему детям не нравится вкус кофе.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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