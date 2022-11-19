Почему стоит есть гречку: видео

Врач Сергей Малоземов рассказал, почему стоит регулярно есть гречневую крупу.
Гречку, которая есть у каждого в доме, часто сравнивают с модным киноа, но по многим показателям гречка даже полезнее. В гречневой крупе много витаминов и минералов таких как: йод, железо, витамины группы B, рутин и клетчатка. Благодаря этому она помогает долго сохранять чувство сытости и улучшает работу пищеварения.
Подробнее о том, чем полезна гречневая крупа смотрите в видео.
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