Исследование раскрыло, что поможет остановить старение

Иммунная система и способность клеток делиться играют важное значение в старении организма. Ученые выяснили, что есть способ продлить молодость организма изнутри. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Новое исследование под руководством профессора UCL, доктора Алессио Ланна, может помочь открыть возможное лекарство от старения.

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Так, ученые рассказали о долговечности нашей иммунной системы и о том, насколько она важна для обеспечения нашей пожизненной защиты по мере старения.

Доктор Алессио Ланна, почетный профессор UCL и ведущий автор нового исследования, объясняет:

«Иммунные клетки постоянно находятся в состоянии повышенной готовности, всегда готовые бороться с патогенами. Чтобы быть эффективными, они также должны сохраняться в организме в течение десятилетий, но стратегии, используемые для реализации этой пожизненной защиты, в значительной степени неизвестны».

Ее исследование было направлено на то, чтобы выяснить, как наша иммунная система может сохраняться на протяжении всей жизни, особенно наши Т-клетки, которые инициируют иммунный ответ против любого чужеродного вещества, которое может нанести вред организму.

Все наши клетки содержат хромосомы, и у каждой есть защитная оболочка, называемая теломерой, которая имеет решающее значение для старения . Теломеры действуют как часы старения, которые поддерживают молодость клеток, контролируя количество раз, когда они могут делиться и заменять себя.

В Т-клетках, как и в большинстве клеток, теломеры становятся все короче и короче с каждым клеточным делением. Как только теломеры достигают критической длины, клетка становится «старческой» и утилизируется. Без функционирующей иммунной системы мы сталкиваемся с хроническими инфекциями, раком и, в конечном итоге, со смертью. Так как же остановить укорачивание теломер?

Исследователям удалось показать, что одна иммунная клетка может передавать здоровую теломеру другой, выступая в качестве «донора теломер» для Т-клетки. Т-клетка-получатель мгновенно омолаживается и продлевает жизнь. Более того, она будет обладать памятью на всю жизнь, что позволит Т-клеткам защищать организм в долгосрочной перспективе. Этот перенос теломер может продлить жизнь некоторых теломер в 30 раз.

Теломеры также поддерживаются теломеразой, ферментом, отвечающим за поддержание теломер, но, несмотря на это, они все равно укорачиваются, перестают делиться и в конце концов умирают.

Исследование показало, что клетки способны обмениваться теломерами, чтобы регулировать длину хромосом до того, как фермент теломераза начнет действовать. Возможно, старение можно замедлить или вылечить, просто пересадив теломеры.

«Биология теломер изучается более 40 лет. В течение десятилетий единственный фермент, теломераза, считался единственным механизмом, ответственным за удлинение и поддержание теломер.