Что такое "супернейроны" и кому не грозит старение мозга

Не так давно ученые из Северо-Западного университета провели исследование и обнаружили у некоторых пожилых людей в мозге увеличенные нейроны или "супернейроны". Подробнее об открытии исследователей и о том, как оно повлияет на изучение старения – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Молодость" Кадр из фильма "Молодость"

SuperAgers – это люди старше 80 лет, которые обладают исключительной эпизодической памятью (примерно такой же хорошей, как у людей на 20-30 лет моложе). Ученые изучили состояние мозга "суперстариков" и сравнили его с состояние мозга типичных пожилых людей. В ходе работы эксперты смогли прийти к крайне любопытным выводам.

ПЭТ-сканирование показало, что мозг "суперстариков" отличается меньшим скоплением токсичных мозговых бляшек и клубков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. В ходе МРТ-сканирования также выяснилось, что нейронная сеть и связи мозга "суперстариков" больше соответствуют людям молодого возраста. Более того, другие исследования зрительной памяти показали, что активность мозга таких пожилых людей можно сравнить с активностью мозга 25-летних.

Эти данные легли в основу исследования экспертов из Северо-Западного университета. Биологи изучили энторинальную кору, которая отвечает за память и одна из первых подвергается влиянию болезни Альцгеймера. Специалисты исследовали шесть посмертных мозгов "суперстариков" и выявили более крупные нейроны в одном из шести слоев, составляющих эту область.