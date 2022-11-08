Почему детям не нравится вкус кофе: видео

Почему дети не любят кофе, а большинство взрослых, напротив, не могут представить свое утро без этого напитка?

На самом деле, кофе и не должен нравиться людям. Но из-за эффекта "приобретенного вкуса" организм человека привыкает к продуктам, к которым биологически имеет отвращение. Например, если человек связывает приятные воспоминания со вкусом кофе, то этот напиток начинает ему нравиться. Именно поэтому многие употребляют кофе постоянно, а у некоторых развивается настоящая зависимость от него.

Подробнее о том, как люди научились любить кофе, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, как кофе влияет на организм на самом деле.