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1 час назад

Почему детям не нравится вкус кофе: видео

Стелла Шмель

Почему дети не любят кофе, а большинство взрослых, напротив, не могут представить свое утро без этого напитка?

На самом деле, кофе и не должен нравиться людям. Но из-за эффекта "приобретенного вкуса" организм человека привыкает к продуктам, к которым биологически имеет отвращение. Например, если человек связывает приятные воспоминания со вкусом кофе, то этот напиток начинает ему нравиться. Именно поэтому многие употребляют кофе постоянно, а у некоторых развивается настоящая зависимость от него.

Подробнее о том, как люди научились любить кофе, смотрите в видео.

Что будет, если пить растворимый кофе каждый день

Ранее мы рассказывали, как кофе влияет на организм на самом деле.

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