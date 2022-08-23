Как кофе влияет на организм на самом деле

Практически каждый житель современного города начинает день с чашки кофе. Это может быть американо, капучино, мокко, кофе-по восточному или латте со льдом - любая вариация ароматного напитка с кофеином. Однако не все знают, как ежедневное употребление кофе может повлиять на организм. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Фото: ©2015 CoffeeGeek.com and Mark Prince ©2015 CoffeeGeek.com and Mark Prince

Оказывается, кофе, действительно, придает бодрости. Это связано с тем, что кофеин , предотвращая связывание аденозина с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и упреждая себя связываться с аденозиновыми рецепторами, поскольку его структура похожа на аденозин.

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Функция аденозина заключается в передаче сигнала «усталости» в мозг, предотвращая его связывание с рецептором, мозг не будет получать сигнал усталости, поэтому он не будет чувствовать усталость и сонливость.

Кофеин обладает мочегонным эффектом, который может ускорить опорожнение организма и улучшить кровообращение. Кофе также оказывает легкое стимулирующее действие на желудочно-кишечный тракт, что может стимулировать перистальтику кишечника для ускорения и облегчения дефекации.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, также показало, что, например, употребление от 0,5 до 3 чашек по 150 мл кофе в день связано со снижением смертности от всех причин на 12% и снижением смертности от сердечно-сосудистых болезней на 17%.

Также было обнаружено, что регулярное употребление кофе также может положительно сказаться на печени. Кофеин – хороший помощник для печени, способный усилить способность печени к метаболизму жира, уменьшить накопление жира в печени, а затем снизить уровень липидов в крови. Проспективное исследование с участием почти 500 000 человек со средним периодом наблюдения 10,7 лет показало, что у любителей кофе риск хронических заболеваний печени на 21% ниже, а риск ожирения печени на 20% ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. При употреблении кофе смертность от хронических заболеваний печени снизилась на 49%, а польза была наибольшей при употреблении 3-4 чашек в день.

Кроме того, многие исследования показали, что регулярное употребление кофе также связано с более низким риском развития подагры и болезни Альцгеймера. Но какие именно ингредиенты оказывают положительное влияние на тело и мозг, исследователи все еще изучают.