Врач объяснила, почему нельзя лечиться медом

"Употребление меда при отказе от классического сахара допускается, но это все равно калории. Поэтому нельзя думать, что это ЗОЖ и ПП. Это те же самые калории. Также надо правильно употреблять мед, потому что там богатая таблица Менделеева в масштабах суточной нормы для человека. В связи с этим медом лечиться невозможно".