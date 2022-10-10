Врач объяснила, почему нельзя лечиться медом

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Ura.ru рассказала, почему не стоит лечиться медом.
По словам медика, в данном продукте содержится минимальное количество микроэлементов и витаминов, поэтому он не может заменить полноценные лекарства:
"Там есть некое количество различных микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Но их количество минимальны, поэтому сказать, что мед может реально лечить — не совсем так".
Дианова также добавила, что мед нельзя назвать продуктом здорового питания:
"Употребление меда при отказе от классического сахара допускается, но это все равно калории. Поэтому нельзя думать, что это ЗОЖ и ПП. Это те же самые калории. Также надо правильно употреблять мед, потому что там богатая таблица Менделеева в масштабах суточной нормы для человека. В связи с этим медом лечиться невозможно".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о главных опасностях меда.