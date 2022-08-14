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59 минут назад

Врач объяснила, как выявить скрытую непереносимость меда

Мира Маркина

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с радио Sputnik рассказала, как распознать скрытую непереносимость меда.

Врач объяснила, как выявить скрытую непереносимость меда
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, употребление продуктов, к которым имеется скрытая непереносимость, чревато снижением иммунитета и другими проблемами со здоровьем:

"Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда".

Если вы обнаружили у себя данную проблему, но отказываться от меда не хочется, диетолог посоветовала ограничиться безопасными двумя-тремя чайными ложками в день.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медика раскрыли опасность горячего чая при боли в горле.

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