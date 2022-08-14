Врач объяснила, как выявить скрытую непереносимость меда

"Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда".