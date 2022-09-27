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1 час назад

Аллерголог Ирина Эстрина назвала главные опасности меда

Мира Маркина

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина рассказала, для кого и почему может быть вреден мед. Об этом сообщает издание "Известия".

Аллерголог назвала главные опасности меда
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, мед содержит быстрые углеводы, поэтому от него стоит отказаться людям с ожирением, сахарным диабетом и нарушением обмена веществ.

Также стоит воздержаться от употребления сладости пациентам с аллергией. Как правило, она проявляется в виде крапивницы, ринита, отека Квинке, а у некоторых в виде тошноты, рвоты, диареи и даже анафилактического шока. Самыми аллергенными врач назвала цветочный и липовый мед.

Аллерголог отметила, что, если переедать сладость, это спровоцирует развитие сахарного диабета и может стать причиной избыточного веса.

Врач также рассказала, что при простуде стоит добавлять в чай несколько ложек меда, однако нельзя его класть в кипяток. В таком случае он потеряет все свои полезные вещества и начнет выделять вредные. По словам медика, необходимо подождать, пока вода немного остынет.

Ранее стоматолог перечислил разрушающие зубную эмаль продукты.

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