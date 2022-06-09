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1 час назад

Как помочь себе, если может развиться анафилаксия

Жукова Дарья Григорьевнаэксперт

Тяжелейшей формой аллергии является анафилаксия. Ранее мы рассказывали, кто может столкнуться с ней и какие факторы провоцируют ее развитие. Сегодня вместе с Дарьей Жуковой, кандидатом медицинских наук и аллергологом-иммунологом, “Рамблер” разбирается, как помочь самому себе, если есть риск анафилактического шока.

Как помочь себе, если может развиться анафилаксия
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь необходимо обратиться к иммунологу-аллергологу. Врач поможет определить спектр сенсибилизации и, по результатам обследования, даст рекомендации, как избежать анафилактического шока конкретно вам. Своевременное выявление и исключение контакта с причинно-значимыми аллергенами, в том числе с учетом перекрестных реакций, проведение аллерген-специфической иммунотерапии причинно-значимыми аллергенами, например, при аллергии к яду перепончатокрылых, значительно снижают риск тяжелых повторных анафилактических реакций.

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Согласно статистике, предоставленной экспертом, тщательное обследование у аллерголога-иммунолога может привести к изменению заключительного диагноза и виновного аллергена у трети пациентов, перенесших анафилаксию.

Кроме наблюдения у аллерголога важно обучиться оказанию неотложной помощи при анафилактическом шоке. Чаще всего можно встретить рекомендацию о применении аутоинжектора эпинефрина. Но с этим препаратом есть сложности.

Аутоинжектор эпинефрина – это шприц-ручка, содержащая адреналин, для самостоятельного применения в случае развития симптомов тяжелой аллергической реакции. Такие аутоинжекторы не зарегистрированы в РФ, однако доступны в других странах. В РФ пациенты с риском повторных анафилактических реакций (например, пациенты с инсектной, пищевой аллергией) и их близкие родственники обучаются введению раствора эпинефрина с помощью одноразового шприца. При анафилаксии надо начинать лечение незамедлительно, время начала терапии определяет ее эффективность. Кроме того, близкие должны быть обучены навыкам сердечно-легочной реанимации.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Пациентам с бронхиальной астмой, поллинозом и крапивницей в анамнезе назначают базисную терапию. Также они могут осуществлять самоконтроль аллергического заболевания, чтобы снизить риски тяжелых реакций.

Пациентам с аллергией на ужаление насекомых необходимо избегать ульев и осиных гнезд, мест скопления перепончатокрылых насекомых: овощных магазинов, рынков, пасек и т.п.; не принимать еду и напитки на открытом воздухе, не использовать продукты пчеловодства, избегать использования парфюмерии, ароматизированных косметических средств, которые могут привлечь насекомых, не ходить босиком по траве.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан
ЗОЖ,Дарья Жукова,
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