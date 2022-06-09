Как помочь себе, если может развиться анафилаксия

Тяжелейшей формой аллергии является анафилаксия. Ранее мы рассказывали, кто может столкнуться с ней и какие факторы провоцируют ее развитие. Сегодня вместе с Дарьей Жуковой, кандидатом медицинских наук и аллергологом-иммунологом, “Рамблер” разбирается, как помочь самому себе, если есть риск анафилактического шока.

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В первую очередь необходимо обратиться к иммунологу-аллергологу. Врач поможет определить спектр сенсибилизации и, по результатам обследования, даст рекомендации, как избежать анафилактического шока конкретно вам. Своевременное выявление и исключение контакта с причинно-значимыми аллергенами, в том числе с учетом перекрестных реакций, проведение аллерген-специфической иммунотерапии причинно-значимыми аллергенами, например, при аллергии к яду перепончатокрылых, значительно снижают риск тяжелых повторных анафилактических реакций.

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Согласно статистике, предоставленной экспертом, тщательное обследование у аллерголога-иммунолога может привести к изменению заключительного диагноза и виновного аллергена у трети пациентов, перенесших анафилаксию.

Кроме наблюдения у аллерголога важно обучиться оказанию неотложной помощи при анафилактическом шоке. Чаще всего можно встретить рекомендацию о применении аутоинжектора эпинефрина. Но с этим препаратом есть сложности.

Аутоинжектор эпинефрина – это шприц-ручка, содержащая адреналин, для самостоятельного применения в случае развития симптомов тяжелой аллергической реакции. Такие аутоинжекторы не зарегистрированы в РФ, однако доступны в других странах. В РФ пациенты с риском повторных анафилактических реакций (например, пациенты с инсектной, пищевой аллергией) и их близкие родственники обучаются введению раствора эпинефрина с помощью одноразового шприца. При анафилаксии надо начинать лечение незамедлительно, время начала терапии определяет ее эффективность. Кроме того, близкие должны быть обучены навыкам сердечно-легочной реанимации. Жукова Дарья Григорьевна Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Пациентам с бронхиальной астмой, поллинозом и крапивницей в анамнезе назначают базисную терапию. Также они могут осуществлять самоконтроль аллергического заболевания, чтобы снизить риски тяжелых реакций.