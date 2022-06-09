Как помочь себе, если может развиться анафилаксия

Тяжелейшей формой аллергии является анафилаксия. Ранее мы рассказывали, кто может столкнуться с ней и какие факторы провоцируют ее развитие. Сегодня вместе с Дарьей Жуковой, кандидатом медицинских наук и аллергологом-иммунологом, “Рамблер” разбирается, как помочь самому себе, если есть риск анафилактического шока.
В первую очередь необходимо обратиться к иммунологу-аллергологу. Врач поможет определить спектр сенсибилизации и, по результатам обследования, даст рекомендации, как избежать анафилактического шока конкретно вам. Своевременное выявление и исключение контакта с причинно-значимыми аллергенами, в том числе с учетом перекрестных реакций, проведение аллерген-специфической иммунотерапии причинно-значимыми аллергенами, например, при аллергии к яду перепончатокрылых, значительно снижают риск тяжелых повторных анафилактических реакций.
Согласно статистике, предоставленной экспертом, тщательное обследование у аллерголога-иммунолога может привести к изменению заключительного диагноза и виновного аллергена у трети пациентов, перенесших анафилаксию.
Кроме наблюдения у аллерголога важно обучиться оказанию неотложной помощи при анафилактическом шоке. Чаще всего можно встретить рекомендацию о применении аутоинжектора эпинефрина. Но с этим препаратом есть сложности.
Пациентам с бронхиальной астмой, поллинозом и крапивницей в анамнезе назначают базисную терапию. Также они могут осуществлять самоконтроль аллергического заболевания, чтобы снизить риски тяжелых реакций.