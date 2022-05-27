Три вопроса доктору: об аллергии, боли в пояснице, питании при гипотиреозе

Читатели “Рамблера” задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о тяжелой форме аллергии, боли в пояснице и питании при гипотиреозе.
Анафилаксия считается наиболее тяжелой формой аллергии. Она развивается от нескольких минут до нескольких часов и считается острым состоянием, требующим неотложной помощи. По последним оценкам, анафилаксия приводит к летальному исходу в 0,7–2% случаев.
О причинах анафилаксии “Рамблеру” рассказала аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Жукова.
Наиболее частой причиной анафилактического шока является введение медикаментов (20,8%), в частности антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), гетерологичных сывороток и вакцин, миорелаксантов в периорационном периоде, рентгеноконтрастных веществ. Причиной развития анафилаксии могут быть пищевые аллергены. При этом в некоторых странах рыба и морепродукты являются ведущими причинами анафилаксии. Возможно развитие анафилактического шока на ужаление перепончатокрылыми насекомыми, на латекс, а также во время проведения аллерген-специфической иммунотерапии и тестирования пациентов с диагностическими аллергенами.
В литературе описаны случаи развития анафилаксии, вызванной физической нагрузкой. После экстремальной физической нагрузки, а также перегрева у некоторых больных могут появиться волдыри на коже, зуд кожи и прогрессирование симптомов до развития отека Квинке, свистящего дыхания, анафилактического шока.
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан
Также часто провоцируют тяжелую аллергию арахис и лесные орехи, подчеркнула эксперт. А вот пестициды, искусственные добавки (например, красители) и антибиотики в кормах для животных вызывают аллергическую реакцию реже, чем принято считать в обывательской среде.
Откуда появляется боль и чувство скованности в пояснице?
Боль в пояснично-крестцовом отделе – одна из самых частых жалоб, с которой приходят пациенты к врачу. От степени раздражения болевых рецепторов зависит характер симптома. Боль может быть ноющей тупой и острой стреляющей. Факторами, предрасполагающими к ее появлению, являются:
тяжелые физические нагрузки,
сидячая работа и неудобное рабочее место,
травмы,
переохлаждение,
злоупотребление алкоголем,
стрессы и психоэмоциональное перенапряжение,
малоподвижный образ жизни.
Почему не стоит откладывать поход к врачу, объяснил врач-невролог Артем Серов.
Боль в спине можно разделить на два типа: первичную и вторичную. Первичная боль обусловлена патологией позвоночника — дистрофическими изменениями в суставах, межпозвонковых дисках, мышцах, связках. Вторичный болевой синдром вызван травмами позвоночника, опухолями и воспалительными процессами, заболеваниями внутренних органов, остеопорозом и другими патологиями. Частая причина постоянной боли в пояснице — доброкачественные и злокачественные заболевания тазовых органов (эндометриоз, миома матки, дисменорея, поражения крупных сосудов, почек, хронический простатит и аденома простаты).
Боль в пояснице – это не специфический признак какого-то одного заболевания, поэтому очень важно установить причину. Так, что не стоит все списывать на “остеохондроз” и заниматься самолечением. Если вы чувствуете, что боль и скованность в пояснице вас постоянно отвлекает и ухудшает качество вашей жизни, то первый специалист к которому нужно обратиться – это врач-невролог.
Гипотиреоз – состояние, обусловленное дефицитом гормонов щитовидной железы. Диагноз ставится только после того, как эндокринолог собирает анамнез пациента, а также имеет на руках свежие результаты лабораторных исследований. Человеку с подозрением на гипотиреоз необходимо сдать кровь на уровень ТТГ и Т4 (свободного).
Основной способ лечения этого состояния – прием левотироксина натрия в индивидуально подобранной дозировке. А вот с помощью питания скорректировать гипотиреоз невозможно, считает врач общей практики Денис Прокофьев.
Единственное, что может проводиться вместе с лекарственной терапией – обучение самого пациента. Ему нужно рассказать о необходимости терапии, сообщить о ее продолжительности. На фоне проводимой терапии и динамического контроля прогноз в принципе благоприятный. Первые признаки выздоровления появятся на 7-10 день после начала терапии. Пациент полностью сохраняет трудоспособность.
В отношении питания можно говорить о необходимости диетотерапии, но при таком диагнозе восполнить дефициты и восстановить гормональный баланс не получится при соблюдении абсолютно любой диеты. И потому я не могу рассматривать позицию питания как основную в лечении гипотиреоза. Единственное, что стоит помнить: метаболизм организма таков, что при избыточном ИМТ гормоны продуцируются хуже. Важно при заболеваниях щитовидки избегать ожирения. Поэтому таким пациентам я рекомендовал бы обратить внимание на диету №8 и ее придерживаться.