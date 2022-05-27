Три вопроса доктору: об аллергии, боли в пояснице, питании при гипотиреозе

Единственное, что может проводиться вместе с лекарственной терапией – обучение самого пациента. Ему нужно рассказать о необходимости терапии, сообщить о ее продолжительности. На фоне проводимой терапии и динамического контроля прогноз в принципе благоприятный. Первые признаки выздоровления появятся на 7-10 день после начала терапии. Пациент полностью сохраняет трудоспособность.



В отношении питания можно говорить о необходимости диетотерапии, но при таком диагнозе восполнить дефициты и восстановить гормональный баланс не получится при соблюдении абсолютно любой диеты. И потому я не могу рассматривать позицию питания как основную в лечении гипотиреоза. Единственное, что стоит помнить: метаболизм организма таков, что при избыточном ИМТ гормоны продуцируются хуже. Важно при заболеваниях щитовидки избегать ожирения. Поэтому таким пациентам я рекомендовал бы обратить внимание на диету №8 и ее придерживаться.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"