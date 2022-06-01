Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
57 минут назад

Анафилактический шок: кто в группе риска

Мира Маркина
Жукова Дарья Григорьевнаэксперт

Анафилаксия является тяжелой формой аллергии. Вместе с аллергологом-иммунологом Дарьей Жуковой “Рамблер” разбирался, у кого есть высокий риск столкнуться с такой реакцией организма.

Анафилактический шок: кто в группе риска
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно последнему пересмотру Всемирной организации аллергологов, анафилаксия – это тяжелая реакция гиперчувствительности, которая возникает остро (от нескольких минут до нескольких часов) после контакта с вероятным аллергеном и может привести к летальному исходу.

Видео дня
Анафилаксия чаще всего возникает у людей, которые:
  • имеют в анамнезе астму (им рекомендовано соблюдать строгие рекомендации, касающиеся выбора пищи) или инфицированы в момент столкновения с аллергеном;
  • принимают агенты, повышающие проницаемость кишечника, такие, как алкоголь и аспирин;
  • принимают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и бета-блокаторы, которые могут нарушать компенсаторные реакции организма, вызывать гипотензию и снижать эффективность адреналина;
  • занимаются спортом, часто испытывают напряжение или стресс;
  • регулярно недосыпают;
  • переживают критические дни.

Триггеров смертельной анафилаксии множество. Наиболее частыми виновниками являются лекарства (например, пенициллины и цефалоспорины), укусы насекомых (медоносной пчелы, осы, шершня) и продукты питания. Взрослые чаще страдают от медикаментозной анафилаксии по сравнению с детьми или подростками.

Мы попросили нашего эксперта рассказать подробнее об аллергенах-продуктах.

Арахис и лесные орехи являются причиной большинства смертельных случаев, вызванных пищевыми продуктами. Коровье молоко и морепродукты также являются ведущими причинами тяжелых и фатальных реакций. Другие продукты, вызывающие аллергию у взрослых, различаются по всему миру, что, вероятно, отражает их преобладание в рационе.

Пациенты часто подозревают, что пестициды, добавки, искусственные красители и антибиотики в кормах для животных вызывают аллергическую реакцию на пищу, но в действительности эти вещества редко вызывают аллергию. Небольшое количество добавок, которые участвуют в аллергических реакциях, часто получают из натуральных веществ, таких, как каррагинан (из морских водорослей), люпиновая мука, пектин (из фруктов и овощей), желатин, аннатто (красный краситель, получаемый из семена ахиотового дерева) и красный кармин (получаемый из тел насекомых).

Пациенты также могут спросить, являются ли органические продукты менее аллергенными, чем неорганические. Нет никакой разницы, потому что и те, и другие содержат одни и те же белки, а большинство пищевых аллергенов являются белками.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Чаще всего с анафилактическим шоком вследствие употребления продуктов питания сталкиваются подростки и молодые люди. Но причины этого неясны. Аллергологи предполагают, что способствующим фактором является рискованное поведение, связанное с когнитивным и эмоциональным развитием.

ЗОЖ,Дарья Жукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители