Анафилактический шок: кто в группе риска

Арахис и лесные орехи являются причиной большинства смертельных случаев, вызванных пищевыми продуктами. Коровье молоко и морепродукты также являются ведущими причинами тяжелых и фатальных реакций. Другие продукты, вызывающие аллергию у взрослых, различаются по всему миру, что, вероятно, отражает их преобладание в рационе.



Пациенты часто подозревают, что пестициды, добавки, искусственные красители и антибиотики в кормах для животных вызывают аллергическую реакцию на пищу, но в действительности эти вещества редко вызывают аллергию. Небольшое количество добавок, которые участвуют в аллергических реакциях, часто получают из натуральных веществ, таких, как каррагинан (из морских водорослей), люпиновая мука, пектин (из фруктов и овощей), желатин, аннатто (красный краситель, получаемый из семена ахиотового дерева) и красный кармин (получаемый из тел насекомых).



Пациенты также могут спросить, являются ли органические продукты менее аллергенными, чем неорганические. Нет никакой разницы, потому что и те, и другие содержат одни и те же белки, а большинство пищевых аллергенов являются белками.

Жукова Дарья Григорьевна Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан