Анафилактический шок: кто в группе риска

Анафилаксия является тяжелой формой аллергии. Вместе с аллергологом-иммунологом Дарьей Жуковой “Рамблер” разбирался, у кого есть высокий риск столкнуться с такой реакцией организма.
Согласно последнему пересмотру Всемирной организации аллергологов, анафилаксия – это тяжелая реакция гиперчувствительности, которая возникает остро (от нескольких минут до нескольких часов) после контакта с вероятным аллергеном и может привести к летальному исходу.
Триггеров смертельной анафилаксии множество. Наиболее частыми виновниками являются лекарства (например, пенициллины и цефалоспорины), укусы насекомых (медоносной пчелы, осы, шершня) и продукты питания. Взрослые чаще страдают от медикаментозной анафилаксии по сравнению с детьми или подростками.
Мы попросили нашего эксперта рассказать подробнее об аллергенах-продуктах.
Чаще всего с анафилактическим шоком вследствие употребления продуктов питания сталкиваются подростки и молодые люди. Но причины этого неясны. Аллергологи предполагают, что способствующим фактором является рискованное поведение, связанное с когнитивным и эмоциональным развитием.