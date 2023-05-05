ВОЗ объявила о завершении режима ЧС из-за коронавируса
Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил миру, что снимает режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Объявление глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса появилось на официальном сайте организации.
Как сообщили в ВОЗ, пандемия коронавируса унесла жизни как минимум 20 миллионов человек. Победить заболевание врачи, правительства государств и люди, которые поставили общественную безопасность выше личных благ.
«COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - отмечается в сообщении ВОЗ.