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ВОЗ объявила о завершении режима ЧС из-за коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил миру, что снимает режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Объявление глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса появилось на официальном сайте организации.

ВОЗ объявила о завершении режима ЧС из-за коронавируса
© Unsplash

Как сообщили в ВОЗ, пандемия коронавируса унесла жизни как минимум 20 миллионов человек. Победить заболевание врачи, правительства государств и люди, которые поставили общественную безопасность выше личных благ.

«COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - отмечается в сообщении ВОЗ.

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