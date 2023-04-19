Вариант коронавируса "арктур" представляет опасность для тех, кто не болел "омикроном". Такое мнение выразил в "Газете.ру" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам эксперта, сейчас распространены потомки "омикрона", все меньше и меньше похожие друг на друга. Из-за различий повышается шанс того, что люди, которые уже переболели коронавирусом, заразятся. Тем не менее, у тех, кто перенес "омикрон", есть популяционный иммунитет. Это значит, что такие люди заболеют "арктуром" с очень низкой вероятностью.

Из этого также следует, что люди, которые переболели вариантами SARS-CoV-2, которые появились раньше омикрона, находятся в группе риска. Тем не менее, говорит вирусолог, они и те, кто не болел ковидом совсем, составляют меньшую часть России: от 5% до 30%.

Врач считает, что у большинства заболевших "арктуром" болезнь будет протекать либо бессимптомно, либо очень тяжело. Для острой фазы характерна температура до 39 градусов, которая держится 2-3 дня, но быстро спадает.