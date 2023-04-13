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20 минут назад

В РАН обнаружили, что противогрибковые препараты блокируют распространение COVID

Диана Товсепова

Ученые Института цитологии (ИНЦ) РАН выяснили, что ряд соединений класса циклических липопептидов могут блокировать распространение вируса SARS-CoV-2. Некоторые из соединений уже активно применяют в составе препаратов против грибковых инфекций.

По словам ученых, соединения акулеацин А, микосубтилин, итурин А и анидулафунгин показали высокий противовирусный потенциал. Важно, что соединения оказались нетоксичными для человека.

Эти знания можно применить в разработке лекарств против коронавируса и других оболочечных вирусов.

Оболочка SARS-CoV-2 сливается с липидной мембраной здоровых клеток и участвует в проникновении патогена в организм. По этой причине эффективно будет заблокировать межмембранне взаимодействие между ними.

Российские ученые выступают за использование циклических липопептидов, которые могут легко встраиваться в липидную оболочку вируса и изменять ее физические свойства, не давая патогену проникнуть в клетку.

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Коронавирус,Видео,РАН,
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