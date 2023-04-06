Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения установили, что загрязненный воздух способен влиять на то, как вырабатываются антитела к COVID-19. Соответствующая научная статья появилась в журнале Environmental Health Perspectives.

В рамках этой работы исследователи изучили данные 927 людей от 40 до 65 лет. Каждый из них получил от одной до двух доз вакцины от компании AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

У людей, которые до начала пандемии подвергались более сильному воздействию загрязненного воздуха,после прививки вырабатывалось меньше антител. У тех, кто переболел коронавирусом, связь между степенью загрязнения воздуха, воздействовавшего на них, и эффектом от вакцины была менее выражена.

Ученые предполагают, что загрязнение воздуха может стать причиной хронического воспаления, которое негативно сказывается на действенности вакцины. Связан ли более низкий ответ антител с повышенным риском прорывных инфекций, в рамках исследования не изучалось.

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