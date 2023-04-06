$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Обнаружен еще один фактор, снижающий эффективность прививки от ковида

Мира Маркина

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения установили, что загрязненный воздух способен влиять на то, как вырабатываются антитела к COVID-19. Соответствующая научная статья появилась в журнале Environmental Health Perspectives.

В рамках этой работы исследователи изучили данные 927 людей от 40 до 65 лет. Каждый из них получил от одной до двух доз вакцины от компании AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

У людей, которые до начала пандемии подвергались более сильному воздействию загрязненного воздуха,после прививки вырабатывалось меньше антител. У тех, кто переболел коронавирусом, связь между степенью загрязнения воздуха, воздействовавшего на них, и эффектом от вакцины была менее выражена.

Ученые: постковидная усталость может указывать на необратимые изменения мозга

Ученые предполагают, что загрязнение воздуха может стать причиной хронического воспаления, которое негативно сказывается на действенности вакцины. Связан ли более низкий ответ антител с повышенным риском прорывных инфекций, в рамках исследования не изучалось.

Ранее "Рамблер" писал о связи низкой физической активности с долговременным ковидом.

Коронавирус,Видео,Pfizer,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий