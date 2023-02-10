Врач прокомментировал влияние COVID-19 на появление рака

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности людей во многих развитых странах. Повлияла ли пандемия новой коронавирусной инфекции на это, в РИА Новости узнали у главного онколога Министерства здравоохранения России Андрея Каприна.

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По мнению эксперта, сказать однозначно, связан ли риск развития рака с инфицированием COVID-19, сейчас нет возможности. Ведь пока ученые не проводили большие исследования, которые могли бы опровергнуть или подтвердить данное предположение.

Также онколог подчеркнул, что коронавирус при своей контагиозности перестал быть смертоносным заболеванием. Медик сравнил его с гриппом. Каприн предположил: поскольку штаммы гриппа не являются онкогенными, вероятнее всего, и коронавирус не повышает риск развития рака.

В заключении онколог допустил влияние COVID-19 на количество поздно диагностированных онкозаболеваний, поскольку из-за пандемии диспансеризация населения временно была приостановлена.

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