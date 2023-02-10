Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Онколог Каприн прокомментировал возможную связь появления рака после COVID-19

Мира Маркина

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности людей во многих развитых странах. Повлияла ли пандемия новой коронавирусной инфекции на это, в РИА Новости узнали у главного онколога Министерства здравоохранения России Андрея Каприна.

Врач прокомментировал влияние COVID-19 на появление рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению эксперта, сказать однозначно, связан ли риск развития рака с инфицированием COVID-19, сейчас нет возможности. Ведь пока ученые не проводили большие исследования, которые могли бы опровергнуть или подтвердить данное предположение.

Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака

Также онколог подчеркнул, что коронавирус при своей контагиозности перестал быть смертоносным заболеванием. Медик сравнил его с гриппом. Каприн предположил: поскольку штаммы гриппа не являются онкогенными, вероятнее всего, и коронавирус не повышает риск развития рака.

В заключении онколог допустил влияние COVID-19 на количество поздно диагностированных онкозаболеваний, поскольку из-за пандемии диспансеризация населения временно была приостановлена.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему печень не может болеть.

Коронавирус,Андрей Каприн,Минздрав РФ,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители